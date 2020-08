Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Verkehrsunfall/ Radfahrerin stürzt nach Zusammenstoß mit Auto

Issum (ots)

Eine 53-jährige Issumerin, die auf ihrem Rad die Weseler Straße in Richtung Geldern befuhr, stürzte nach dem Zusammenstoß mit einem PKW am Donnerstag (06. August 2020) gegen 08.05 Uhr. Der PKW, ein grauer VW Caddy, wurde von einem 20-jährigen Mann aus Geldern gefahren, der von der Weseler Straße aus Richtung Geldern kommend nach links in die Gelderner Straße abbiegen wollte und dabei die entgegenkommende und bevorrechtigte Radfahrerin auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Weseler Straße erfasste. Durch den Unfall stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurde mit meinem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (as)

