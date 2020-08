Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl aus Anbau

Kamera zeichnet Täter auf

Weeze (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (6. August 2020) gegen kurz vor 03:00 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter durch ein Tor an der Einfahrt Zugang zum Grundstück einer Doppelhaushälfte an der Karl-Arnold-Straße. Aus einem Anbau, der aktuell renoviert wird, entwendeten sie eine Akku-Schlagbohrmaschine der Marke Makita. Eine Überwachungskamera hat die Männer aufgezeichnet. Beide sind zwischen 20 und 40 Jahre alt und etwa 1,80m groß. Einer der Täter hat eine kräftige, muskulöse Figur. Er trug eine schwarze Baseball-Cap, einen grauen oder hellblauen Hoodie mit der Aufschrift "Champion" und ein helles Tuch vor dem Gesicht. Der andere Mann hat eine schlanke Statur. Er war bekleidet mit einem schwarzen Oberteil, einer grau-braunen Hose und schwarzen Sneakern. Außerdem trug er eine schwarze Kappe und ein dunkles Tuch vor dem Gesicht. Hinweise zu den beiden Männern bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

