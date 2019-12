Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Pkw kippt auf die Seite

Leichte Verletzungen zog sich eine Frau zu, als sie mit ihrem Pkw im Straßengraben landete.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, war am Mittwoch gegen 12.00 Uhr eine 68 Jahre alte Autofahrerin auf der B30 in Richtung Ravensburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Biberach-Nord und -Süd kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab. Das Auto kippte auf die Seite und rutschte mit der Fahrerseite nach unten in einem Straßengraben. Zu Glück wurde die Pkw-Lenkerin nur leicht verletzt. Ein Sanka brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand ein Schaden von ca. 7.000 Euro.

++++++++++++++++2397741 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell