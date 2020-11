Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Baucontainer in Neubausiedlung aufgebrochen

Bad EssenBad Essen (ots)

Das Neubaugebiet am Obrockskamp geriet am vergangenen Wochenende ins Visier unbekannter Täter. Diese brachen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zwei Baucontainer auf und stahlen Baumaterialien und Werkzeug. Wer im Bereich Obrockskamp/Lindenstraße/Im Südfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

