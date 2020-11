Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

BramscheBramsche (ots)

In der Jahnstraße machten sich Unbekannte zwischen Samstag, 11.30 Uhr, und Sonntag, 10.15 Uhr, an einem Bauzaun zu schaffen und gelangten daraufhin auf das Gelände einer Baustelle. Dort brachen sie einen Container auf und stahlen daraus mehrere Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten der oder die Täter unerkannt. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

