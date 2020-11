Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Pkw überschlug sich- ein Schwerverletzter

BersenbrückBersenbrück (ots)

Heute Morgen kam es auf der Bramscher Straße (B68) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Der Emsländer war mit seinem Opel gegen 7 Uhr in Richtung Norden unterwegs und überholte im Bereich der Gemarkung Wehbergen bei nebliger Sichtverhältnissen in einer leichten Rechtskurve mehrere Fahrzeuge. Aufgrund eines entgegenkommenden Lkw musste der Mann abrupt wieder einscheren und touchierte dabei das Hecke eines vorausfahrenden Lkw. In der Folge verlor der 28-Jährige die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich im Straßengraben. Nachdem die Feuerwehr den Mann aus seinem total beschädigten Auto befreit hatte, wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die B68 im Bereich des Einsatzortes für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

