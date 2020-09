Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270920-787: 12-Jährige von Auto angefahren

Gummersbach (ots)

Beim Überqueren der Fahrbahn ist am Freitag (25. September) eine 12-Jährige von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein 31-Jähriger aus Kürten hatte mit seinem Auto aus Richtung Hülsenbusch kommend die Wegescheidstraße befahren. Am Fahrbahnrand der Gegenrichtung stand zu diesem Zeitpunkt ein Omnibus, hinter dem die 12-jährige Gummersbacherin auf die Fahrbahn trat, um die Straßenseite zu wechseln. Der Autofahrer konnte einen Unfall nicht mehr verhindern und erfasste das Mädchen. Ein Rettungswagen brachte die 12-Jährige in das Krankenhaus nach Gummersbach, wo sie stationär aufgenommen werden musste.

