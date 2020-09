Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250920-784: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Landstraße 299

Lindlar (ots)

Drei Autos sind heute Morgen (25. September) in einen Unfall auf der Landstraße 299 in Lindlar-Loxsteeg verwickelt worden; ein 19-Jähriger musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 07.45 Uhr hatte ein 22-jähriger Autofahrer aus Lindlar an der Kreuzung Müllemich / L 299 / Loxsiefen aus Richtung Müllemich kommend nach links auf die L 299 abbiegen wollen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Wagen eines 19-jährigen Lindlarers, der auf der L 299 in Richtung Köttingen fuhr. Der 19-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste; der 22-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Beide Autos wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Ebenfalls beschädigt wurde der Wagen eines 20-jährigen Lindlarers, der an der Kreuzung auf der Straße Loxsiefen wartete und von einem der umherschleudernden Fahrzeuge getroffen wurde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

