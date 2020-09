Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Soest (ots)

Werl - Raub

Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, verließ ein 68 - jähriger Werler mit seinem Rollator einen Einkaufsmarkt auf der Belgischen Straße in Werl. Vor dem Geschäft wurde er von mehreren jungen Männern angesprochen und zur Herausgabe seines Geldes aufgefordert. Als der dieses zunächst ablehnte, wurde er von 2 Männern aus der Gruppe mehrfach geschlagen. Anschließend entwendeten die Täter einen geringen Geldbetrag. Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei in Werl sucht unter Tel.: 02922 - 91000 dringend Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. (is)

Soest - Randalierer*in

Samstagabend, gegen 17:30 Uhr, wurden die Polizeibeamten in Soest Zeugen von Streitigkeiten vor dem Bahnhofsgelände. Eine stark alkoholisierte weibliche Person attackierte mit ihrer Handtasche auf einer Grünfläche eine Personengruppe und verletzte dabei eine 18 - jährige Passantin. Die 43 - jährige Frau war für die Beamten keine Unbekannte. Kurz zuvor hatten sie schon Bekanntschaft mit der Dame gemacht, als diese einen Polizeieinsatz aktiv störte. Da sie einem Platzverweis nicht nachkommen wollte, sollte sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Dieser Maßnahme versuchte sie sich zu widersetzen, indem sie die Beamten körperlich attackierte und lautstark beleidigte. Nachdem auch ein Fluchtversuch alkoholbedingt scheiterte, durfte die Frau den Rest des Tages im Polizeigewahrsam verbringen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. (is)

Warstein - Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 67 - jähriger Kradfahrer mit seinem Fahrzeug die L 856 vom Stimmstamm kommend Richtung Hirschberg. Kurz vor der Ortschaft Hirschberg geriet er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit geringer Geschwindigkeit frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. (is)

Lippetal, Exhibitionist festgenommen

Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, wurde eine 14 - jährige Schülerin in Lippetal - Oestinghausen, im Mühlenbrink aus einem PKW heraus von einem Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt. Als sie an das Fahrzeug herantrat erkannte sie, dass der Fahrer ein seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Schülerin wendete sich ab und informierte die Polizei, das Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Während der Nahbereichsfahndung wurden die Beamten von Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass in unmittelbarer Nähe im Mühlenbrink soeben eine Frau mit ihren Kindern auf gleiche Art und Weise von einem PKW Fahrer belästigt wurde. Die Beamten konnten an der Halterschrift den 28 - jährigen PKW Fahrer in seinem Fahrzeug antreffen und vorläufig festnehmen. Während der Maßnahme meldeten sich weitere Geschädigte bei den Beamten, die gleichgelagerte Sachverhalte zur Anzeige brachten. Die Polizei in Soest sucht nun unter Tel.: 02921 - 91000 Zeugen und ggf. weitere Geschädigte, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. (is)

