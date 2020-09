Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Taschendiebe unterwegs

Ense (ots)

Am Donnerstag, gegen 13:40 Uhr, kam es in einem Supermarkt an der Straße Am Riesenberg zu einem Taschendiebstahl. Eine 71-jährige Frau aus Arnsberg war zum Einkaufen in dem Markt. Sie wurde im Geschäft zweimal von fremden Männern angesprochen. Diese sprachen kein Deutsch und gestikulierten um Infos über irgendwelche Waren zu bekommen. Als die Dame an der Kasse ihr Portemonnaie aus der Handtasche holen wollte, war dieses nicht mehr da. Die Handtasche hatte sie während des Marktbesuchs an den Einkaufswagen gehangen. Die Täter lenkten sie ab um die Börse zu entwenden. Noch während der Anzeigenaufnahme wurde das Portemonnaie auf einer Wiese vor dem Supermarkt von einem Zeugen wieder aufgefunden. Die Täter hatten lediglich das Bargeld entnommen. (lü)

