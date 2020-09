Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Dreiste Unfallflucht

Werl (ots)

Am Freitag, um 07:45 Uhr, kam es auf der Neheimer Straße zu einem Unfall. Eine 44-jährige Frau aus Werl war mit ihrem Audi stadtauswärts unterwegs. Sie beabsichtigte nach links in die Einfahrt zu einer Reithalle abzubiegen. Dazu musste sie zunächst ihr Auto anhalten um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Eine zunächst unbekannte Autofahrerin fuhr in diesem Moment mit ihrem Skoda auf das Heck des Audis auf. Die 44-Jährige fuhr dann in die Einfahrt um dort den Schaden zu begutachten. Die Fahrerin des Skoda fuhr einfach weiter. Der Schaden am Audi wird auf etwa 1200,- EUR geschätzt. Die Werlerin konnte der Polizei das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs nennen, und die Fahrerin beschreiben. (lü)

