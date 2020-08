Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Holzstapel brennt

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am Dienstag (25. August), gegen 8.15 Uhr, setzten Unbekannte einen großen Holzstapel in einem Waldgebiet, in der Nähe der Straße Am Hanbusch, zwischen den Ortschaften Birgden und Gillrath, in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Kriminalpolizei Geilenkirchen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

