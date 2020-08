Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in einer Garage

Selfkant-Höngen (ots)

An der Raiffeisenstraße brannte am Mittwoch (26. August), gegen 21.20 Uhr, ein kleiner Haufen Abfall in einer Garage, die sich noch im Rohbau befindet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Wie der Abfall in Brand geraten konnte, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

