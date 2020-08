Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kinderwagen brannte im Keller des Treppenhauses

Heinsberg-Grebben (ots)

Zeugen meldeten am Mittwoch, 26. August, gegen 5.50 Uhr, einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Albert-Schweitzer-Straße. Die Bewohner mussten während der Löscharbeiten das Haus sicherheitshalber verlassen. Niemand wurde nach jetzigen Erkenntnisstand verletzt. Ein Kinderwagen, der im Keller am Treppenabsatz stand, hatte Feuer gefangen. Inwieweit es sich hier um Brandstiftung handelt, wird von der Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden vom Kriminalkommissariat 1 der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen genommen.

