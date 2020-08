Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl

Geilenkirchen (ots)

An der Nikolaus-Becker-Straße brachen Unbekannte, in der Zeit zwischen Freitag, 21. August, 20 Uhr, und Dienstag, 25. August, 7.30 Uhr, einen Container auf, in dem Elektrokabel lagerten. Die Täter entwendeten eine nicht bekannte Menge dieser Kabel.

