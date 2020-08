Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Böschung

Heinsberg-Eschweiler (ots)

Am 24. August (Montag), gegen 19 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand an der Kampstraße gerufen, weil dort der Brand einer Böschung gemeldet wurde. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. In diesem Zusammenhang wurde ein junger Mann beobachtet, der sich bei Eintreffen der Feuerwehr vom Brandort entfernte. Er wurde als männlich, zirka 15-17 Jahre alt, schmale Statur, dunkle kurze lockige Haare, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und hellblauer Jeans beschrieben. Er fuhr mit einem Mountainbike in den Farben Schwarz, Grau, Blau davon. Ob er mit dem Brand in Zusammenhang steht, muss noch geklärt werden. Der junge Mann, sowie Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Brandes machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell