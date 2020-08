Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabel gestohlen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte Personen stahlen am 26. August (Mittwoch), gegen 22.40 Uhr, von einem Firmengelände an der Vitsstraße eine unbekannte Menge Kupferkabel. Bei Abtrennen eines Kabels lösten sie einen Brandmeldealarm aus, wodurch Firmenmitarbeiter auf den Diebstahl aufmerksam wurden. Bevor diese allerdings am Tatort eintrafen, waren die Diebe bereits geflüchtet.

