Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., PKW-Diebstahl

Steinfurt (ots)

In der Burgsteinfurter Innenstadt ist am späten Dienstagabend (28.07.2020) ein PKW gestohlen worden. Der schwarze Opel Corsa war um 23.15 Uhr unverschlossen an der Steinstraße Ecke Kalkwall abgestellt worden. Als er kurze Zeit später wieder benutzt werden sollte, war er spurlos verschwunden. Unbekannte Diebe hatten die günstige Gelegenheit genutzt, waren in den PKW eingestiegen und davongefahren. Der Wagen ist bisher nicht wieder aufgefunden worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder zum jetzigen Standort des schwarzen Corsas, mit den Kennzeichen ST - Q 1713, machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

