Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebesgut sichergestellt

Rheine (ots)

Am Sonntag (26.07.) ist die Polizei gegen 04.00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl gerufen worden. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte an der Staufenstraße und der Frankenstraße in mehrere Objekte eingestiegen waren. Vermutlich wurden die Täter von den Bewohnern und/oder Zeugen gestört. Sie ließen diverses Diebesgut zurück. Die Polizei konnte einen Teil davon an ihre Besitzer zurückgeben. Es gibt aber Diebesgut, das noch nicht zugeordnet werden konnte: Ein blaues Mountainbike, 26 Zoll; drei Kanister mit Benzin; ein Jethelm mit braunem Innenfutter; eine Umhängetasche mit Laptop, Ladekabel und Maus und eine Tasche mit Umschaltknarre. Die Polizei geht davon aus, dass diese Gegenstände weiteren Einbruchdiebstählen in dem Bereich Staufenstraße zuzuordnen sind. Die Besitzer und Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei in Rheine melden, Telefon 05971/938-4215.

