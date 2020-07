Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (24.07.), 15.00 Uhr, und Sonntag, 11.55 Uhr, haben Unbekannte eine Fensterscheibe des Förderkreises an der Großen Straße eingeschlagen. In den Räumlichkeiten durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke und Schubladen. Über Diebesgut konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

