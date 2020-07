POL-ST: Tecklenburg, Brand

Polizei Steinfurt

Am Samstag (25.07.) wurde die Polizei gegen 02.30 Uhr über ein Feuer am Waldfreibad informiert. Dort brannten mehrere Müllcontainer. Die Feuerwehr war bei Eintreffen der Beamten schon vor Ort und löschte das Feuer. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Nach ersten Erkenntnissen haben Unbekannte zunächst den Müllcontainer für Plastikmüll in Brand gesetzt, durch den dann zwei weitere Müllcontainer in Brand gerieten. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Bereich etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

