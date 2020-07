Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots)

In der Zeit von Dienstag (21.07.), 12:00 Uhr, bis zum Donnerstag (23.07.), 11:00 Uhr, wurde in Mettingen an der Ibbenbürener Straße 28 ein Fahrzeug beschädigt. Der graue Opel Astra war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als der Pkw wieder in Betrieb genommen werden sollte, wurden Beschädigungen am linken Außenspiegel festgestellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro. Hinweise zu dem Verursacher liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell