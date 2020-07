Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Motorradfahrer schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Samstag (25.07.) wurde die Polizei gegen 10.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 593 gerufen. Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Rheine hatte in Höhe Veltrup 12 einen PKW überholt. Beim Wiedereinscheren geriet er mit seinem Fahrzeug zunächst auf den Grünstreifen und rutschte danach in einen angrenzenden Graben. Dabei verletzte er sich schwer. Der Rheinenser wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden liegt bei etwa 7.200 Euro.

