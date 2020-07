Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand eines Mülleimers

Rheine (ots)

Am Donnerstag (23.07.) informierte eine Zeugin die Feuerwehr und die Polizei über einen Brand an der Osnabrücker Straße. Sie war mit ihrem Auto im Bereich des dortigen Familienzentrums unterwegs und stellte leichten Rauchgeruch fest. Daraufhin stellte sie ihr Fahrzeug ab und sah, dass ein Holzmülleimer brannte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Wie der Holzmülleimer in Brand geriet ist noch unklar. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

