Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Hagen im Bremischen. Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss, Führerschein sichergestellt

Cuxhaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.03.2020 wurden die Beamten des PK Schiffdorf auf einen vorrausfahrenden Skoda aufmerksam. Der Pkw bog dann auf eine Hofeinfahrt ein, sodass dort eine Kontrolle stattfinden konnte. Bei der Kontrolle konnte bei dem 33-jährigen Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholbeeinflussung, die im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Dem aus der Gemeinde Hagen stammenden Fahrzeugführer wurde auf der Wache in Schiffdorf eine Blutprobe entnommen. Ebenso wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

