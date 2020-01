Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung nach Flaschenwurf gegen Helm eines Bundespolizisten

Bochum - Magdeburg (ots)

Bereits im Mai 2019 kam es vor der Ligaspielbegegnung VFL Bochum gegen den 1. FC Magdeburg am Hauptbahnhof in Bochum zu einem Flaschenwurf gegen einen Polizeibeamten. Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise.

Während der Anreise von Fans des 1. FC Magdeburg am 4. Mai 2019 nach Bochum, kam es am Hauptbahnhof zu polizeilichen Maßnahmen. Hierbei hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger um 11.24 Uhr einePlastikflasche auf einen Bundespolizisten geworfen und diesen am behelmten Kopf getroffen. Der Beamte wurde nicht verletzt. Nun hat das Amtsgericht Bochum mit Beschluss die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Die Bundespolizei fragt: Wer kann Hinweise zu der männlichen Person auf den Lichtbildern geben, gegen den wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt wird? Hinweise nehmen wir unter der kostenfreien Servicenummer 0 800 6 888 000 entgegen.

Die Bilder der gesuchten Person können unter dem beigefügten Link abgerufen werden.

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2020/oefa_02_2020.html

*AB

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



- Pressestelle -

Telefon: 0231 562247-130

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell