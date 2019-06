Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Felgen geklaut, Gartenhäuser aufgebrochen

Kiersp/ Meinerzhagen (ots)

Kierspe Garage geöffnet und Felgen geklaut In der Zeit vom 06.06. - 09.06.2019 beschädigten unbekannte Diebe eine Garage am Krähennocken und stahlen zwei AMG Felgensätze (8 Stück) aus der Garage. Die Polizei in Meinerzhagen fragt nun: Wer kann Hinweise zu den Felgendieben und/oder dem Fahrzeug zum Abtransport machen?

Meinerzhagen Gartenhäuser aufgebrochen Im Bereich Korbecke wurden innerhalb der letzten Wochen zwei Gartenhäuser aufgehebelt und diverse persönliche Gegenstände entwendet. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Meinerzhagen erbeten.

