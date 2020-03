POL-CUX: +++ Fahrzeugführer beleidigt Polizeibeamte +++ Aufmerksamer Anrufer verhindert weitere Trunkenheitsfahrt +++ Fahrradfahrer beleidigt Transporterfahrer und flüchtet vom Unfallort +++

Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Bereich Hemmoor

Nach Trunkenheitsfahrt - Fahrer beleidigt Streifenbeamte

Wingst. Am Mittwochabend (18.03.2020) meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 22:00 Uhr einen vor ihm fahrenden Transporter samt Anhänger, welcher auffallend Schlangenlinien fuhr. Das Gespann konnte schließlich an der Wohnanschrift eines 24-jährigen Mannes aus Oberndorf festgestellt werden. Als der Fahrzeugführer durch die Beamten angesprochen wurde, konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Dem Fahrzeugführer sollte daraufhin eine Blutprobe entnommen werden. Während der Durchführung beleidigte der Mann die Polizeibeamten lautstark. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung.

Bereich Schiffdorf

Aufmerksamer Anrufer verhindert weitere Trunkenheitsfahrt

Beverstedt-Bokel. Am Mittwochabend (18.03.2020) wurde die Polizei Schiffdorf gegen 20:00 Uhr zum Parkplatz des Netto-Marktes in Bokel gerufen. Der Anrufer hatte dort eine augenscheinlich alkoholisierte Frau festgestellt. Vor Ort trafen die Beamten eine 62-jährige Frau aus Gnarrenburg an. Die Frau gab an, Sie sei selbst nach Bokel gefahren, habe aber zu wenig Wasser getrunken. Ihr ginge es daher nicht so gut. Die Beamten stellten jedoch deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 2,26 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Fahrradfahrer verursacht Schaden an geparktem Transporter, beleidigt den Fahrer und flüchtet im Anschluss vom Unfallort

Loxstedt-Nesse. Am Mittwochmorgen (18.03.2020) lief ein bisher unbekannter Mann mit seinem Fahrrad gegen 09:30 Uhr die Lindenstraße entlang. Hierbei soll er mit seinem Bremshebel den Transporter eines 24-jährigen Mannes aus Osterholz-Scharmbeck beschädigt haben. Auf die Tatsache angesprochen habe der Fahrradfahrer den Transporterfahrer beleidigt und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706-9280) zu melden.

