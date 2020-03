POL-CUX: +++ Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes vor der Volksbank-Filiale (Vergleichsbild in der Anlage) +++

Polizeiinspektion Cuxhaven

Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes vor der Volksbank-Filiale

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf-Spaden

Am Dienstagnachmittag (17.03.2020) entwendete ein bisher unbekannter Täter gegen 15:30 Uhr ein vor der Volksbank-Filiale in der Leher Straße in Spaden angeschlossenes, hochwertiges E-Bike der Marke "Giant". Die Besitzerin war hierbei nur ca. 6 Minuten in der Filiale. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706-9480) zu melden.

