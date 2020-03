POL-CUX: +++ Sattelzugfahrer auf Irrwegen (Lichtbild im Anhang) ++++

Polizeiinspektion Cuxhaven

Hemmoor-Oberndorf. Am Mittwochvormittag (18.03.2020) wollte ein 57jähriger LKW-Fahrer aus Velen (NRW) gegen 09:45 Uhr mit seinem mit ca. 20 Tonnen Torf beladenen Sattelzug von Wischhafen nach Vechta fahren. Hierbei vertraute er blind seinem Navigationsgerät und landete schließlich in der Straße Niederstricher Deich in Oberndorf, welche entlang des Ostedeichs führt (zugelassen für Fahrzeuge bis maximal 7,5 Tonnen Gewicht). Da die Straße für derartige Fahrzeuge nicht ausgelegt ist (gepflasterter Spurplattenweg), geriet der Fahrer mit seinem Sattelzug in den rechten Seitenraum und blieb dort an der Hecke einer 78-jährigen Anwohnerin hängen. Dem Fahrer gelang es nicht mehr sein Gefährt zurück auf die Straße zu lenken. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Für die Bergung, die zurzeit noch andauert, wurde eine Spezialfirma angefordert. Aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse sowie der Lage und Ladung des Sattelzugs gestaltet sich die Bergung äußerst schwierig. Die Straße ist derzeit voll gesperrt. Die Sperrung wird noch bis in die Abendstunden andauern.

