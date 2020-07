Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (22.07.) hat es auf dem Parkplatz des Lidl-Supermarktes an der Gravenhorster Straße einen Unfall gegeben. Der Fahrer eines schwarzen Chevrolets stellte sein Fahrzeug gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er um 12.10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er im hinteren Heckbereich eine Beschädigung fest. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 400 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell