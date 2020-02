Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen Freitag, 14.02.2020, 12:00 Uhr und Montag, 17.02.2020, 12:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Waldenburger Straße in Hildesheim ein und suchten nach Diebesgut.

Nach bisherigen Erkenntnissen wirkten die Täter mit einem Werkzeug auf die Haustür ein und betraten anschließend alle Räumlichkeiten des Einfamilienhauses. Im Inneren wurden diverse Behältnisse geöffnet und nach Wertsachen durchsucht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

