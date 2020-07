Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, E-Scooter entwendet

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstagmorgen (23.07.) fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem neuen E-Scooter zu den Ledder Werkstätten an der Maybachstraße. Dort stellte er gegen 07.30 Uhr seinen schwarzen E-Scooter im Bereich des Haupteingangs ab. Als er gegen 15.30 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass sein Fahrzeug nicht mehr da war. Zeugen, die im Bereich der Ledder Werkstätten etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell