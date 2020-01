Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

In der Zeit zwischen dem 22.01.2020 07:00 Uhr und dem 23.01.2020 rückte die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen ins Stadtgebiet aus.

In einem Wohngebäude lösten Heimrauchmelder aus. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohneinheiten ohne Feststellung. Eingesetzt waren die hauptamtliche Wache sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr in Bereitschaft. In den Abendstunden rückte die Feuerwehr zur Neuenlander Straße aus. Hier musste eine Betriebsmittelspur beseitigt werden. Eingesetzt waren die hauptamtliche Wache der Feuerwehr sowie eine Spezialfirma zur Reinigung der Verkehrsfläche. In den Morgenstunden des 23.01.2020 brannte ein Container in der Boesebecker Straße. Die Feuerwehr löschte den Container ab und kontrollierte das Umfeld auf eine Schadensausbreitung. Eingesetzt war die hauptamtliche Wache.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell