Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 20.02.2020 kam es in einer Wohnung an der Milsper Straße in Ennepetal zu einem medizinischen Notfall. Da die Hilfeersuchende telefonisch der Leitstelle mitteilen konnte, dass sie die Wohnungstür nicht selbstständig öffnen könne, rückte um 08:14 Uhr der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Ennepetal mit Hilfeleistungslöschfahrzeug, Drehleiter sowie dem Rettungstransportwagen aus. Mit Spezialwerkzeug wurde die Wohnungstür gewaltfrei geöffnet und die Patientin zur weiteren medizinischen Versorgung dem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 09:00 Uhr.

Um 10.22 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Betriebsmittelspur in den Sonnenweg aus. Der Einsatz endete um 10:56 Uhr.

Da zeitnah im Stadtgebiet kein Rettungsmittel verfügbar war, rückte um 11:30 Uhr das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer medizinischen Erstversorgung in die Milsper Straße aus. Mit Übergabe des Patienten an den Rettungsdienst konnte der Einsatz um 11:56 Uhr beendet werden.

Am Nachmittag um 16:30 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem verletzen Schwan in den Behlinger Weg alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle aus. Der Schwan wurde eingefangen und später einem Tierarzt zur weiteren Behandlung zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell