POL-ST: Neuenkirchen, Sachbeschädigung

Neuenkirchen (ots)

Unbekannte Personen haben am Mittwochabend (22.07.2020) auf einem Acker im Bereich zwischen der Mesumer Straße und der B 70 ein Maisfeld beschädigt. Auf der Fläche an der Kreuzung Holtstiege/Hasenhügel hat der Mais bereits eine stattliche Höhe erreicht. Als der Geschädigte am Abend, zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr, an den Feldern vorbeifuhr, bemerkte er drei oder vier junge Männer, die sich in dem Maisfeld aufhielten. Alle Personen ergriffen beim Anblick des Pkw sofort die Flucht in verschiedene Richtungen. Im Anschluss daran stellte er fest, dass auf einer Fläche von circa 3 Metern x 50 Metern Maispflanzen umgeknickt bzw. flachgetreten worden waren. Ein weiterer Zeuge hatte in dem Bereich einen schwarzen Pkw Opel Corsa, älteres Modell, stehen sehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

