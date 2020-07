Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Fahrzeug beschädigt

Ladbergen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Taxibus beschädigt. Der Mercedes Sprinter wurde am Mittwochabend (22.07.) gegen 18.00 Uhr an der Straße "Ruthemeiers Esch" abgestellt. Am Donnerstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, stellte ein Mitarbeiter des Taxiunternehmens fest, dass eine Seitenscheibe aufgehebelt war. Aus dem Taxibus wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

