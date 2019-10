Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Unbeobachtet gefühlt...

Leipzig (ots)

...hatte sich am Samstagmittag ein 31jähriger Leipziger, als er in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes über die Gleise in Richtung der abgestellten ICE lief. Doch genau in diesem Moment fuhr ein Bundespolizist in einem Zug vorbei. Der Beamte sah den Mann und informierte sofort seine Kollegen auf dem Hauptbahnhof. Gemeinsam mit einer Streife fuhr er dann zu den abgestellten Zügen. Dort stellten die Beamten den Leipziger mit einer nunmehr prall gefüllten Tasche fest. Der Mann war in der Zwischenzeit in einen Zug eingebrochen und hatte diverse Lebensmittel gestohlen.

Die Bundespolizei Leipzig hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

