Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Firmengebäude

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit von Dienstag, 12.11.2019, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 13.11.2019, 04:30 Uhr, drangen derzeit unbekannte Täter in ein Gebäude und eine Produktionshalle einer Firma 'Zwischen Wasser' in Weierbach ein. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und verursachten hierbei Sachschaden. Anschließend erbeuteten sie Bargeld und diverse Maschinen. Der Schaden dürfte sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag belaufen. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670, oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 338

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-568670

www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell