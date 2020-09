Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240920-781: Drei Beteiligte bei Unfall im Einmündungsbereich

Lindlar (ots)

Ein Schwerverletzer, eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden an drei beteiligten Fahrzeugen ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich heute Vormittag (24. September) auf der L284 in Lindlar ereignet hat.

Ein 56-jähriger Kürtener fuhr mit seinem grauen VW Golf um kurz vor zehn Uhr auf der Landstraße 284 in Fahrtrichtung Wipperfürth. Zeitgleich fuhr eine 80-jährige Lindlarerin mit ihrem weißen Toyota auf der Schwarzenbachstraße und beabsichtigte nach links auf die Landstraße 284 in Fahrtrichtung Untereschbach zu fahren. Nachdem sie in den Einmündungsbereich abgebogen war, kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota gegen einen weißen Opel geschleudert. Der Fahrer des Opels, ein 65-jähriger Radevormwalder, hatte die Schwarzenbachstraße befahren und hielt an der Haltelinie, um auf die Landstraße 284 in Fahrtrichtung Wipperfürth abzubiegen.

Der 56-jährige Kürtener zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 80-jährige Lindlarerin blieb leichtverletzt; auch sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Toyota der Lindlarerin und der Golf des Kürtener waren so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. An dem Opel des Radevormwalders entstand ebenfalls nicht unerheblicher Sachschaden, allerdings blieb der Wagen fahrbereit.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis kurz nach 11 Uhr komplett gesperrt.

