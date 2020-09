Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230920-780: Falsche Telekom-Mitarbeiter scheitern bei Trickdiebstahl

Marienheide (ots)

Ein angeblicher Mitarbeiter der Telekom war mit einem Komplizen am Dienstag (22. September) in Marienheide-Müllenbach auf Diebestour - sie machten allerdings keine Beute. Gegen 14.10 Uhr hatte ein etwa 30 Jahre alter und 180 cm großer Mann von vermutlich arabischer Abstammung bei einer Seniorin in der Krähenbergstraße geklingelt und sie in ein etwa fünf Minuten dauerndes Gespräch hinsichtlich einer neuen Telefonleitung verwickelt. Nachdem der Mann plötzlich einen Telefonanruf erhielt und sich daraufhin eilig verabschiedete, fand die Seniorin kurze Zeit später in der Küche einen geöffneten Schrank vor. Offenbar hatte sich während des Gesprächs eine zweite Person durch die geöffnete Terassentüre auf der Rückseite des Hauses in die Wohnung geschlichen und hatte dort nach Wertsachen gesucht. Auf den ersten Blick haben die Diebe aber keine Beute gemacht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

