POL-PDPS: Pkw-Aufbruch

Zeit: 09.08.2020, 17:30 Uhr - 18:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Richard-Wagner-Straße 35 SV: Ein bislang unbekannter Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür eines roten Toyota Yaris ein, der entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand geparkt war. Er stahl die offen auf dem Beifahrersitz abgelegte graue Handtasche der Geschädigten. In der Handtasche befanden sich zahlreiche amtliche Dokumente, jedoch kein Bargeld. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 500 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken weist noch einmal darauf hin, keine Gegenstände sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen, die Tatanreize bieten könnten.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

