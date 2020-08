Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto überschlägt sich zwischen Schweix und Trulben

Schweix - K1 (ots)

Gestern, kurz nach 20:00 Uhr, befuhr ein 18jähriger Astrafahrer aus dem Landkreis mit zwei weiteren Insassen die K1 von Schweix kommend in Richtung Trulben. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über den Opel, kam auf den rechten Grünstreifen und auf die dortige Schutzplanke. Dadurch hob der Pkw ab und überschlug sich mehrfach die Böschung hinunter. Alle drei Insassen konnten selbständig das Fahrzeug verlassen und wurden im Anschluss vorsorglich zur medizinischen Über-wachung in zwei Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehr musste zur Bergung des Fahrzeuges einen Baum entfernen. Die K1 war bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 5500 Euro. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell