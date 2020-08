Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Radfahrer fährt unter Alkoholeinfluss gegen ein geparktes Auto

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, gegen 17:00 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle einen verletzten Radfahrer, der in der Schwanenstraße auf dem Boden liegen würde. Beim Eintreffen der Polizei lag der 58jährige Pirmasenser noch bewusstlos mit seinem Pedelec zwischen den Beinen in Seitenlage auf dem Boden. Auf Ansprache kam er zu sich und behauptete keine Schmerzen zu haben. Er erinnerte sich an nichts. Da er sichtbare leichtere Verletzungen davongetragen hatte, wurde er von einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille, weshalb im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund des Unfallbildes wird davon ausgegangen, dass der Radfahrer im Vorbeifahren am Außenspiegel des geparkten Pkw hängen geblieben ist und im Sturz den Pkw nochmals touchierte. An dem geparkten Hyundai entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Die Beschädigungen am Pedelec werden auf 250 Euro geschätzt. Ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion Pirmasens sucht Zeugen, die den eigentlichen Unfallhergang beobachtet haben: Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de.

