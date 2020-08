Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vandalismus

Schönau (Pfalz) (ots)

Am Freitagabend, den 31.07.2020 gegen 23:00 Uhr wurden an einem Anwesen in der Wegelnburger Straße in Schönau (Pfalz) mehrere Blumenkästen von einer Mauer geworfen und Blumen herausgerissen. Durch den Vandalismus von bislang unbekanntem Täter entstand dem 55-Jährigen Geschädigten ca. 150 Euro Sachschaden.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Sachbeschädigung machen können, werden gebeten sich bitte umgehend bei der Polizei Dahn unter Tel. 06391 9160 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de zu melden. |pidn

