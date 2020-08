Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Am 06.08.2020, gegen 17:00 Uhr, parkte die 18-jährige Frau aus dem Landkreis in der Bahnhofstraße in Pirmasens. Als sie nach 1 ½ Stunden zu ihrem geparkten PKW zurückkam, bemerkte sie, dass Glasscherben neben ihrem Fahrzeug lagen. Während der anschließenden Fahrt zeigte ihr Fahrzeug an, dass ihr Reifen Luft verliert. Als sie Zuhause ankam, schaute sie nach dem Reifen und konnte an ihrem Kotflügel und an ihrer Felge Kratzer feststellen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell