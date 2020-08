Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Beim Parken anderes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Rodalben (ots)

Am 05.08.2020, gegen 20:00 Uhr, stellte der 48-jährige Fahrzeugführer sein Fahrzeug in der Schulstraße in Rodalben ab. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug kam, konnte er einen Schaden im hinteren Bereich seines Fahrzeugs feststellen. Vermutlich beschädigte der Verursacher des Verkehrsunfalls das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

