Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung und schwerverletzte Person

Contwig (ots)

Zeit: 07.08.2020, 19:15 Uhr Ort: Contwig, Maßweilerstraße SV: Ein 68-jähriger Mann aus Contwig befuhr mit seinem Rennrad die Maßweilerstraße in Richtung Hauptstraße. Infolge Alkoholeinwirkung von ca. 1,3 Promille kam der Mann beim Auffahren auf einen abgesenkten Bordstein zu Sturz und verletzt sich hierbei so schwer (Knochenbruch), dass er stationär in der UKS Homburg aufgenommen werden musste. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden. | pizw

