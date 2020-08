Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kinderwagen in Schwarzbach gerollt

Contwig (ots)

Zeit: 08.08.2020, 10:00 Uhr - 08.08.2020, 10:10 Uhr Ort: Contwig, Zweibrücker Straße SV: Eine 66- jährige Frau aus dem Saarland war mit ihre 13-Monate alten Enkeltochter auf dem Radweg parallel zum Schwarzbach in Contwig unterwegs. Basierend auf Zeugenaussagen stellte die Frau den Kinderwagen mittig auf dem Radweg ab und entfernte sich für einen Augenblick ca. 1,5 Meter in Richtung eines Mirabellenbaumes. In diesem Augenblick rollte der Kinderwagen ca. einen Meter über den Radweg und eine drei Meter tiefe Böschung hinab und kam im Schwarzbach, welcher an dieser Stelle etwa 90 cm tief ist, zum Stehen. Die Frau versuchte umgehend das Kind aus dem Wasser zu retten. Hinzugeeilte Anwohner halfen bei der Rettung. Sowohl das Kleinkind als auch die Frau blieben unverletzt. |pizw

