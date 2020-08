Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Umleitungsschild in Waldfischbach

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Durch aufmerksame Zeugen wurden am Samstag, den 08.08.2020, gegen 23.50 Uhr drei männliche Jugendliche im Alter von ca. 15-16 Jahren, alle mit hellen T-Shirts und längeren Shorts bekleidet, dabei beobachtet wie der größere und kräftigste des Trios, an der in Waldfischbach, in der Hauptstraße (L 501 kurz vor dem Kreisel) eingerichteten Umleitung ein an einem mobilen Schilderpfosten angeschraubtes Umleitungsschild abmontierte, unter den Arm klemmte und mit dem gestohlenen Schild in Richtung Ortsmitte Waldfischbach (Kreisel) mit den beiden anderen wegging. Durch den Diebstahl ist der Allgemeinheit hierdurch ein Schaden von ca. 200.- Euro entstanden. Gegen den Täter und dessen Begleiter wird wegen Diebstahl strafrechtlich ermittelt. Respekt vor fremdem Eigentum bestand hier leider nicht. Im Rahmen der Spurensuche konnten Täterspuren vorgefunden werden, welche Rückschlüsse auf den Täter ermöglichen. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, Tel. 06333/9270./piwfb

